В ракетной корпорации «Энергия» должностные лица подозреваются во взяточничестве

19 августа. Прокомпинфо — Следователи из Подмосковья обнаружили в ракетной корпорации «Энергия» должностных лиц, которые под подозрением в получении неоднократных взяток, сообщил источник.

Госкорпорация посодействовала в поиске взяточников, которые сейчас уже дают признательные показания.

Задержанным фигурантам пока ещё не вынесли обвинение, но его объявят завтра в понедельник.