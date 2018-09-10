В ракетной корпорации «Энергия» должностные лица подозреваются во взяточничестве 

19 августа. Прокомпинфо — Следователи из Подмосковья обнаружили в ракетной корпорации «Энергия» должностных лиц, которые под подозрением в получении неоднократных взяток, сообщил источник.
Госкорпорация посодействовала в поиске взяточников, которые сейчас уже дают признательные показания.
Задержанным фигурантам пока ещё не вынесли обвинение, но его объявят завтра в понедельник.
В «Роскосмосе» рассказали, что Дмитрий Рогозин вкурсе о подозреваемых во взятке и распорядился оказать следствию полную помощь.