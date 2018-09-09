Глава СК Белоруссии считает оправданными задержания по «делу Белта»

Следственный комитет Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов задержали и поместили в изолятор, а 9-10 августа освободили из-под стражи. Обвинения предъявлены не были.

"На самом деле, здесь (в обысках и задержаниях — ред.) тоже никакой чрезвычайщины нет… Есть определенный алгоритм действий (при расследовании преступлений — ред.) — с чего начинать, чем заканчивать. Такие меры процессуального принуждения, как задержание либо проведение обыска, являются неотъемлемыми атрибутами расследования такого рода преступлений", — сказал Носкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.

По его словам, следователи в рамках «дела Белта» «поступали абсолютно в соответствии с методикой расследования компьютерных преступлений». «Следователи расследовали это дело с первого дня и по сей день абсолютно в соответствии с существующей методикой», — подчеркнул председатель СК.

Ранее Носкевич назвал «банальным» это уголовное дело и сообщил, что ведомство уже готово к завершающей стадии его расследования. Он также предположил, что о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может, так как преступление не представляет большой общественной опасности.

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