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Пашинян заявил об отсутствии политического компонента в деле экс-президента Кочаряна
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Пашинян заявил об отсутствии политического компонента в деле экс-президента Кочаряна 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что в уголовном деле бывшего президента страны Роберта Кочаряна (1998-2008), который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, нет политического компонента. Такое заявление он сделал в воскресенье в ходе брифинга.
"В деле Роберта Кочаряна нет политического компонента. Об этом говорит даже то, что он сейчас на свободе. И если в будущем его опять арестуют, это не будет означать, что в его деле присутствует политический компонент", — заявил председатель армянского правительства.
Пашинян также отметил, что исключает возможность наличия политзаключенных в стране. «Во время правления нашего правительства в Армении не будут политических заключенных», — сказал он.
26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила экс-президенту страны обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью.
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