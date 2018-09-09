Пашинян заявил об отсутствии политического компонента в деле экс-президента Кочаряна

"В деле Роберта Кочаряна нет политического компонента. Об этом говорит даже то, что он сейчас на свободе. И если в будущем его опять арестуют, это не будет означать, что в его деле присутствует политический компонент", — заявил председатель армянского правительства.

Пашинян также отметил, что исключает возможность наличия политзаключенных в стране. «Во время правления нашего правительства в Армении не будут политических заключенных», — сказал он.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила экс-президенту страны обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью.