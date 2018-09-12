Вертолет эвакуировал девочку полутора лет, пострадавшую в ДТП в Москве 

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля такси столкнулись на юге Москвы, пострадал полуторагодовалый ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На Каширском шоссе, 32, произошло столкновение двух машин такси. В результате аварии пострадал ребенок полутора лет", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал с места аварии на Каширском шоссе пострадавшую девочку и в сопровождении мамы доставил в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту их сопровождала авиамедицинская бригада.