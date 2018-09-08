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Частный вертолет разбился в Киеве, есть пострадавшие
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Частный вертолет разбился в Киеве, есть пострадавшие 

Газета.Ru 1 час назад
Гражданский вертолет разбился в украинской столице, в результате крушения пострадали два человека. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Киевского управления национальной полиции Украины, передает ФАН.
По данным украинского ведомства, сообщение о падении вертолета на Трухановом острове поступило в 07​​​.22 (время совпадает с московским).
На место происшествия выехали экстренные службы, говорится на странице национальной полиции в социальной сети Facebook.
Согласно информации, в результате падения воздушного судна травмы получили два человека, их госпитализировали в больницу.
По предварительным данным, гражданский вертолет принадлежит коммерческой фирме. Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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