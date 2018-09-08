Частный вертолет разбился в Киеве, есть пострадавшие

Гражданский вертолет разбился в украинской столице, в результате крушения пострадали два человека. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Киевского управления национальной полиции Украины, передает ФАН.

По данным украинского ведомства, сообщение о падении вертолета на Трухановом острове поступило в 07​​​.22 (время совпадает с московским).

На место происшествия выехали экстренные службы, говорится на странице национальной полиции в социальной сети Facebook.

Согласно информации, в результате падения воздушного судна травмы получили два человека, их госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, гражданский вертолет принадлежит коммерческой фирме. Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.