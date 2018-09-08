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В Киеве потерпел крушение гражданский вертолет
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В Киеве потерпел крушение гражданский вертолет 

Газета.Ru 1 час назад
В Киеве потерпел крушение гражданский вертолет, в результате чего пострадали двое человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Киевского управления Национальной полиции Украины, передает информагентство Nation News.
Сообщается, что инцидент произошел на Трухановом острове. Звонок об этом поступил в полицию в 07.22 по московскому времени. На месте происшествия уже работаю наряды полиции, врачей и спасателей.
Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавшие двое человек были госпитализированы.
Согласно предварительной информации, владельцем гражданского вертолета является частная фирма. В данный момент полиция устанавливает обстоятельства инцидента, проводит беседу с очевидцами и свидетелями.
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