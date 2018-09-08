В Киеве потерпел крушение гражданский вертолет

В Киеве потерпел крушение гражданский вертолет, в результате чего пострадали двое человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Киевского управления Национальной полиции Украины , передает информагентство Nation News.

Сообщается, что инцидент произошел на Трухановом острове. Звонок об этом поступил в полицию в 07.22 по московскому времени. На месте происшествия уже работаю наряды полиции, врачей и спасателей.

Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавшие двое человек были госпитализированы.

Согласно предварительной информации, владельцем гражданского вертолета является частная фирма. В данный момент полиция устанавливает обстоятельства инцидента, проводит беседу с очевидцами и свидетелями.