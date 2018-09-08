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Суд Египта утвердил смертный приговор для 75 человек по делу о беспорядках в 2013 году
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Суд Египта утвердил смертный приговор для 75 человек по делу о беспорядках в 2013 году 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
В Египте суд утвердил смертный приговор для 75 членов группировки «Братья-мусульмане»*, включая её лидеров, за участие в беспорядках и провокациях во время протестов 2013 года.
Как сообщает Associated Press, фигурантами дела являются 739 человек, которые обвиняются в различных правонарушениях от повреждения имущества до убийства.
Также суд приговорил к пожизненному заключению главу группировки и ещё 46 обвиняемых.
Ранее сообщалось, что в Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.
* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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