Суд Египта утвердил смертный приговор для 75 человек по делу о беспорядках в 2013 году

Египте суд утвердил смертный приговор для 75 членов группировки «Братья-мусульмане» *, включая её лидеров, за участие в беспорядках и провокациях во время протестов 2013 года.

Как сообщает Associated Press, фигурантами дела являются 739 человек, которые обвиняются в различных правонарушениях от повреждения имущества до убийства.

Также суд приговорил к пожизненному заключению главу группировки и ещё 46 обвиняемых.

Ранее сообщалось, что в Иране приговорили к смертной казни восьмерых человек, причастных к нападению на здание парламента страны в июне 2017 года.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.