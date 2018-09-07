Конфликт между пассажирами произошел на рейсе Бахрейн‑Москва

Конфликт, завершившийся небольшой потасовкой, произошел между двумя пассажирами самолета, выполнявшего рейс из Бахрейна Москву , по данному факту полиция проводит проверку, сообщается на сайте МВД России.

«В транспортную полицию поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетающего рейсом из Бахрейна, где между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в результате которого один из его участников нанес удар другому. Сотрудниками транспортной полиции двое мужчин были доставлены в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» », — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

Она добавила, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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