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Конфликт между пассажирами произошел на рейсе Бахрейн‑Москва
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Конфликт между пассажирами произошел на рейсе Бахрейн‑Москва 

РИАМО + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИАМО
Конфликт, завершившийся небольшой потасовкой, произошел между двумя пассажирами самолета, выполнявшего рейс из Бахрейна в Москву, по данному факту полиция проводит проверку, сообщается на сайте МВД России.
«В транспортную полицию поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетающего рейсом из Бахрейна, где между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в результате которого один из его участников нанес удар другому. Сотрудниками транспортной полиции двое мужчин были доставлены в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово»», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.
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