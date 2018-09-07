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МИД РФ озвучил позицию по гибели Захарченко
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МИД РФ озвучил позицию по гибели Захарченко 

Украина.ру 15 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 7 сентября сообщает «РИА Новости».
«Я неоднократно и официально в ходе интервью говорила, что это вопрос следствия. Что там произошло, кто организовал этот террористический акт, должны выяснить следователи. Но вопрос в том, что, безусловно, есть ощущение и понимание того, что за этим могут стоять политические силы в Киеве, которые сразу же после того, что там произошло, начали просто вакханалию радости. И заявления именно от официальных лиц различных уровней прозвучало такое количество, что даже мои слова нашли прямое подтверждение», — сказала Захарова.
Ранее постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил журналистам, что Россия требует открытого и объективного международного расследования убийства Захарченко.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник главы ДНР. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти республики признали произошедшее терактом. По словам бывшего врио главы ДНР Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в Службе безопасности Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. СК РФ возбудил уголовное дело.
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