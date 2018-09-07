МИД РФ озвучил позицию по гибели Захарченко

«Я неоднократно и официально в ходе интервью говорила, что это вопрос следствия. Что там произошло, кто организовал этот террористический акт, должны выяснить следователи. Но вопрос в том, что, безусловно, есть ощущение и понимание того, что за этим могут стоять политические силы в Киеве, которые сразу же после того, что там произошло, начали просто вакханалию радости. И заявления именно от официальных лиц различных уровней прозвучало такое количество, что даже мои слова нашли прямое подтверждение», — сказала Захарова.

Ранее постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил журналистам, что Россия требует открытого и объективного международного расследования убийства Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник главы ДНР. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти республики признали произошедшее терактом. По словам бывшего врио главы ДНР Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в Службе безопасности Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.