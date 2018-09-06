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В Новороссийске директор управляющей компании украл 39 млн рублей
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В Новороссийске директор управляющей компании украл 39 млн рублей 

Краснодарские известия + ещё 4 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Из-за этого 24 тысячи человек остались без горячей воды. Установлено, что с марта по декабрь 2014 года директор АО «Новороссийская управляющая компания» получил от населения более 380 миллионов рублей оплаты за коммунальные услуги.
Он перечислил теплоснабжающей компании АО «АТЭК» лишь 342 миллиона рублей, а остальную сумму положил себе в карман.
Из-за этого теплоснабжающая организация не смогла выполнить свои обязательства перед «Газпромом», и последний в мае и апреле 2014 года приостановил поставки природного газа на котельные, которые эксплуатирует теплоснабжающая компания. Таким образом, без горячей воды остались больше 24 тысячи человек и 5 объектов социальной инфраструктуры Новороссийска.
В сентябре этого года Октябрьский районный суд признал 51-летнего злоумышленника виновным и назначил ему 2 года тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Также суд наложил запрет на имущество ООО «Кубанская управляющая компания». Ее учредителем является осужденный мошенник, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали «КИ», в Краснодаре зимой этого года осудили на полтора года земельного «онлайн-мошенника». Преступника выследили и задержали сотрудники краевого управления ФСБ.
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