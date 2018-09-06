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В Киржаче гражданин Армении покусал полицейского
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В Киржаче гражданин Армении покусал полицейского 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Киржаче гражданин Армении укусил полицейского, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Таким способом мужчина выразил свой протест против задержания.
Инцидент произошел еще в мае 2013 года. Задержанный находился в отделении банка в состоянии алкогольного опьянения. Он начал вызывающе себя вести и нецензурно выражаться. Вечером гражданина другой страны доставили в отделение, где он продолжил буйство и попытался сбежать.
Через некоторое время он мужчина напал на полицейского и покусал его. В суде он раскаялся в своем поступке. В результате любитель кусаться заплатит штраф в 30 тысяч рублей.
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