В Киржаче гражданин Армении покусал полицейского

Киржаче гражданин Армении укусил полицейского, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Таким способом мужчина выразил свой протест против задержания.

Инцидент произошел еще в мае 2013 года. Задержанный находился в отделении банка в состоянии алкогольного опьянения. Он начал вызывающе себя вести и нецензурно выражаться. Вечером гражданина другой страны доставили в отделение, где он продолжил буйство и попытался сбежать.

Через некоторое время он мужчина напал на полицейского и покусал его. В суде он раскаялся в своем поступке. В результате любитель кусаться заплатит штраф в 30 тысяч рублей.