Полицейские ищут туристов, которых екатеринбургское агентство оставило без отпуска

Полиция Екатеринбурга разыскивает пострадавших от действий турфирмы. Речь идёт о компании ООО «Отдых». В 2016 году директор фирмы Марина Окорокова оставила без отпуска больше десятка екатеринбуржцев. Мы писали о том, как недовольные туристы брали штурмом её офис на Белинского, 34. На турфирму уже завели уголовное дело, а руководитель «Отдыха» подозревается в мошенничестве.

— В настоящее время в полиции Екатеринбурга есть десятки заявлений от граждан, по которым возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», — рассказали Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. — Сотрудники полиции располагают сведениями о причастности подозреваемой как минимум к 50 аналогичным эпизодам.

Следствие выяснило, что подозреваемая причастна к хищению одного миллиона рублей у клиентов. В 2016 году женщина была директором туристической компании и принимала от клиентов деньги в счёт оплаты заключённых договоров. Но эти деньги шли не на оплату отдыха.

— От мошеннических действий руководителя данной коммерческой организации могло пострадать больше жителей Екатеринбурга, чем обратилось в полицию с заявлениями, — добавили в полиции. — С октября 2017 года женщина находится в федеральном розыске.

Полицейские обращаются к пострадавшим и просят сообщить о своем случае по телефонам: (343) 294-11-38 (следствие УМВД), (343) 294-14-94 (дежурная часть) либо 02.

Несколько дней назад мы вам рассказывали о екатеринбургском турагенте, которая оставила без отдыха не только екатеринбуржцев, но и десятки клиентов по всей России.