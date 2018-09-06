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Полицейские ищут туристов, которых екатеринбургское агентство оставило без отпуска
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Полицейские ищут туристов, которых екатеринбургское агентство оставило без отпуска 

e1.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: e1.ru
Полиция Екатеринбурга разыскивает пострадавших от действий турфирмы. Речь идёт о компании ООО «Отдых». В 2016 году директор фирмы Марина Окорокова оставила без отпуска больше десятка екатеринбуржцев. Мы писали о том, как недовольные туристы брали штурмом её офис на Белинского, 34. На турфирму уже завели уголовное дело, а руководитель «Отдыха» подозревается в мошенничестве.
— В настоящее время в полиции Екатеринбурга есть десятки заявлений от граждан, по которым возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», — рассказали Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. — Сотрудники полиции располагают сведениями о причастности подозреваемой как минимум к 50 аналогичным эпизодам.
Следствие выяснило, что подозреваемая причастна к хищению одного миллиона рублей у клиентов. В 2016 году женщина была директором туристической компании и принимала от клиентов деньги в счёт оплаты заключённых договоров. Но эти деньги шли не на оплату отдыха.
— От мошеннических действий руководителя данной коммерческой организации могло пострадать больше жителей Екатеринбурга, чем обратилось в полицию с заявлениями, — добавили в полиции. — С октября 2017 года женщина находится в федеральном розыске.
Полицейские обращаются к пострадавшим и просят сообщить о своем случае по телефонам: (343) 294-11-38 (следствие УМВД), (343) 294-14-94 (дежурная часть) либо 02.
Несколько дней назад мы вам рассказывали о екатеринбургском турагенте, которая оставила без отдыха не только екатеринбуржцев, но и десятки клиентов по всей России.
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