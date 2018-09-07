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В Казани дело о громком ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС, направили в суд
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В Казани дело о громком ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС, направили в суд 

АиФ Казань + ещё 2 57 минут назад
Фото: АиФ Казань
Уголовное дело в отношении лихача, по вине которого погиб сотрудник ГИБДД, направили в Верховный суд Татарстана, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
31-летнего Артура Сатрутдинова обвиняют в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 317 УК РФ) и умышленном причинении ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
В ночь на 27 апреля полицейские заметили автомобиль BMW, водитель которого вел себя подозрительно. Сотрудники ГИБДД приказали ему остановиться, но Артур Сатрутдинов, сидевший за рулем иномарки проигнорировал требование и ускорил движение. По версии следствия, в ходе погони, мужчина несколько раз нарушил ПДД и на перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов умышленно протаранил полицейский автомобиль «Лада Приора», следовавший во встречном направлении с включенными маячками. В результате ДТП двое автоинспекторов были госпитализированы в больницу. От полученных травм скончался один из полицейских — Юрий Матренин.
В ходе допроса выяснилось, что Артур Сатрутдинов находился за рулем в наркотическом опьянении. Автомобиль принадлежал его матери. Кроме того, ранее он был лишен прав управления транспортными средствами — это и стало причиной, почему лихач не остановился по первому требованию полицейских.
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