Ещё
Украинские силовики нашли в Донбассе оружие из Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские силовики нашли в Донбассе оружие из Крыма 

Говорит Москва + ещё 1 20 часов назад
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в том, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму, и оно с территории полуострова якобы попадает в Донбасс. Было возбуждено уголовное дело.
По словам Князева, «началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей», а в дальнейшем это оружие поступало в руки вооружённых формирований, действующих на востоке Украины, и использовалось в боевых действиях.
Князев отметил, что полиция установила более 60 фактов изъятия у незаконных вооружённых формирований оружия из Крыма, которое ранее находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии и Симферополя.
Говорит Москва: последние новости
У обвиняемого в убийстве полицейского в метро в Москве нашли футболку со следами крови Новость об ограбившей почтальона и улетевшей в Таиланд пенсионерке оказалась фейком Суд Херсона продлил арест Кирилла Вышинского на 60 дней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей286
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу708
На Россию надвигается апокалипсис94
Вдова Захарченко выступила с заявлением230
Россия закроет небо132
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение