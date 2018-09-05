Украинские силовики нашли в Донбассе оружие из Крыма

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в том, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму , и оно с территории полуострова якобы попадает в Донбасс. Было возбуждено уголовное дело.

По словам Князева, «началось перемещение оружия, захваченного на территории 14 военных частей и одного военного вуза, в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей», а в дальнейшем это оружие поступало в руки вооружённых формирований, действующих на востоке Украины, и использовалось в боевых действиях.

Князев отметил, что полиция установила более 60 фактов изъятия у незаконных вооружённых формирований оружия из Крыма, которое ранее находилась в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии и Симферополя.