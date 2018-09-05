Полицейский автомобиль врезался в прибывшую на вызов машину МЧС на юге Москвы

На юге столицы автомобиль полиции врезался в припаркованную машину МЧС . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На ул. Бирюлевская, в районе д. 11 корп. 3 в припаркованный автомобиль МЧС, прибывший на вызов, врезался автомобиль полиции», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.