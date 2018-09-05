Ещё
В Кабуле в результате двух взрывов погибли 20 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кабуле в результате двух взрывов погибли 20 человек 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Rahmat Gul/AP
Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, при взрывах также пострадали около 70 человек.
Как отмечается, оба взрыва прогремели в шестом полицейском квартале на западе Кабула.
При этом вторая атака была направлена на полицейских, которые прибыли на место первого взрыва.
Ранее сообщалось, что в афганском городе Газни в результате столкновения боевиков террористической группировки "Талибан" с правительственными войсками Афганистана погибли не менее 103 человек.
"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
В столице Ливии ввели чрезвычайное положение Нападение боевиков в Ираке унесло жизни десяти человек Беспилотники атаковали сирийскую армию в Латакии: трое убитых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия анонсировала историческое событие124
Пассажиров самолета поразила неизвестная болезнь125
«Острый разговор» с Путиным, новый гнев Европы и другие события дня41
Главный вор России определился со «свитой»112
Принято решение по Навальному205
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
01:47
Пассажиров самолета поразила неизвестная болезнь
Происшествия Катастрофы
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение