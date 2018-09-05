В Кабуле в результате двух взрывов погибли 20 человек

Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, при взрывах также пострадали около 70 человек.

Как отмечается, оба взрыва прогремели в шестом полицейском квартале на западе Кабула.

При этом вторая атака была направлена на полицейских, которые прибыли на место первого взрыва.

Ранее сообщалось, что в афганском городе Газни в результате столкновения боевиков террористической группировки "Талибан" с правительственными войсками Афганистана погибли не менее 103 человек.

"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.