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Срочно: Начальник окружной полиции погиб при взрыве в Афганистане
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Срочно: Начальник окружной полиции погиб при взрыве в Афганистане
ИА Синьхуа
1 час назад
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Герат /
Афганистан
/, 5 сентября /
Синьхуа
/ — Начальник окружной полиции погиб при нападении, совершенном боевиками
движения «Талибан»
в провинции Бадгис на западе Афганистана. Об этом в среду сообщила местная полиция. —0—
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