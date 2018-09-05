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Срочно: Начальник окружной полиции погиб при взрыве в Афганистане
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Срочно: Начальник окружной полиции погиб при взрыве в Афганистане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Герат /Афганистан/, 5 сентября /Синьхуа/ — Начальник окружной полиции погиб при нападении, совершенном боевиками движения «Талибан» в провинции Бадгис на западе Афганистана. Об этом в среду сообщила местная полиция. —0—
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