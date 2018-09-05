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В посольстве США заявили, что ждут от Армении расследования убийств 1 марта 2008 года
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В посольстве США заявили, что ждут от Армении расследования убийств 1 марта 2008 года 

ТАСС 49 минут назад
ЕРЕВАН, 5 сентября. /ТАСС/. Посол США в Армении Ричард Миллс считает, что следствие по уголовному делу об убийствах 1 марта 2008 года должно быть объективным. С таким заявлением он выступил в среду в ходе брифинга.
"Наша позиция заключается в том, что по делу 1 марта должно быть объективное всестороннее расследование. Важно, чтобы следствие осуществлялось в рамках верховенства закона", — заявил глава дипломатической миссии США.
Следственные органы Армении ранее возбудили уголовное дело в отношении ряда высокопоставленных бывших должностных лиц, которым было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.
После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост.
В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка 1 марта погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за медицинской помощью.
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