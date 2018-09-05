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МВД возбудило дело после ДТП под Можайском, в котором погиб один человек
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МВД возбудило дело после ДТП под Можайском, в котором погиб один человек 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: СибДепо
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полицейские следователи возбудили уголовное дело после ДТП под Можайском, в котором погиб человек, а еще девять получили ранения и были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сказала она.
Ранее сообщалось, что 03:12 мск на 137-м км трассы М-1 «Беларусь» водитель Volvo не справился с управлением и перевернулся вместе с машиной во время движения. После этого с ним столкнулся микроавтобус Iveco, который ехал в попутном направлении.
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