МВД возбудило дело после ДТП под Можайском, в котором погиб один человек

МОСКВА , 5 сентября. / ТАСС /. Полицейские следователи возбудили уголовное дело после ДТП под Можайском , в котором погиб человек, а еще девять получили ранения и были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — сказала она.

Ранее сообщалось, что 03:12 мск на 137-м км трассы М-1 «Беларусь» водитель Volvo не справился с управлением и перевернулся вместе с машиной во время движения. После этого с ним столкнулся микроавтобус Iveco, который ехал в попутном направлении.