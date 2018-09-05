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Прокуратура просит отпустить кемеровского пожарного Бурсина под домашний арест
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Прокуратура просит отпустить кемеровского пожарного Бурсина под домашний арест 

ТАСС + ещё 3 56 минут назад
КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Представитель прокуратуры в среду в суде не согласился с ходатайством следствия о продлении ареста руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Он просил заменить содержание в СИЗО домашним арестом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Считаю целесообразным и возможным изменить меру пресечения на домашний арест, в удовлетворении ходатайства [следствия] отказать", — сказал он.
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