Прокуратура просит отпустить кемеровского пожарного Бурсина под домашний арест 

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Представитель прокуратуры в среду в суде не согласился с ходатайством следствия о продлении ареста руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Он просил заменить содержание в СИЗО домашним арестом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Считаю целесообразным и возможным изменить меру пресечения на домашний арест, в удовлетворении ходатайства [следствия] отказать", — сказал он.