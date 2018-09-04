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Адвокат избитого Макарова пожалуется в СК
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Адвокат избитого в ярославской колонии Макарова пожалуется в СК на нарушение его прав 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат потерпевшего по делу о пытках в ярославской колонии Евгения Макарова Яков Ионцев намерен подать жалобу в Следственный комитет РФ на нарушение прав его подзащитного на встречи с юристом, а также на применение сотрудниками колонии физической силы в отношении адвоката. Об этом Ионцев сообщил ТАСС.
"С 12 июля в данной колонии [ИК-8] сформировалась практика предоставлять свидание только в присутствии сотрудника колонии. Это нарушение прав Макарова на свидание с юристом, также было и применение физической силы в отношение меня. Я намерен подавать сообщение в СК, пусть Следственный комитет рассмотрит вопрос о наличии преступления в действиях сотрудника колонии", — сказал Ионцев.
Он пояснил, что с 12 июля трижды встречался с Макаровым, на всех свиданиях присутствовал сотрудник колонии. Защитник также сообщил, что ему запрещается проводить на свиданиях с Макаровым съемку. Попытка использовать фототехнику, по словам Ионцева, стала причиной применения к нему физической силы.
"Во время свидания с Макаровым я имел при себе фотоаппарат и решил зафиксировать присутствие помощника начальника колонии в комнате свиданий, сфотографировать его. Он на меня напал, стал вырывать фотоаппарат, препятствовать съемке", — рассказал Ионцев.
Ранее юристы фонда "Общественный вердикт" пожаловались в Ярославский областной суд на необоснованное, по их мнению, затягивание рассмотрения ходатайства о сокращении срока заключенному Евгению Макарову.
Комментарием УФСИН по Ярославской области ТАСС пока не располагает.
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