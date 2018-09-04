Жителя Калининградской области будут судить за имитацию ДТП и мошенничество в Москве

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, злоумышленник ударил кулаком капот одной из машин, сымитировав наезд на себя. Затем он убедил водителя в том, что тот разбил ему часы и ушиб автомобилем руку. А после того как мужчина отвёз обвиняемого в аптеку, тот обменялся с ним телефонными номерами.

Позднее потерпевшему позвонил сообщник злоумышленника, представился сотрудником ГИБДД и добавил, что водителя могут лишить прав на три года за то, что он покинул место ДТП.

Обвиняемый предложил потерпевшему заплатить за разбитые часы, назвав сумму 350 000 рублей, тогда как реальная их цена составляла 4500 рублей. Водитель отдал часть денег наличными, а после, заподозрив неладное, остановил электронный перевод оставшейся суммы.

Мужчине предъявили обвинение в преступлении по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере").

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

В Калининградской области в 2017 году зафиксировали похожий случай. Экс-сотрудника ДПС осудили за поддельную справку об аварии.