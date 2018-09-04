Ещё
Жителя Калининградской области будут судить за имитацию ДТП и мошенничество в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Калининградской области будут судить за имитацию ДТП и мошенничество в Москве 

Клопс.Ru + ещё 1 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, злоумышленник ударил кулаком капот одной из машин, сымитировав наезд на себя. Затем он убедил водителя в том, что тот разбил ему часы и ушиб автомобилем руку. А после того как мужчина отвёз обвиняемого в аптеку, тот обменялся с ним телефонными номерами.
Позднее потерпевшему позвонил сообщник злоумышленника, представился сотрудником ГИБДД и добавил, что водителя могут лишить прав на три года за то, что он покинул место ДТП.
Обвиняемый предложил потерпевшему заплатить за разбитые часы, назвав сумму 350 000 рублей, тогда как реальная их цена составляла 4500 рублей. Водитель отдал часть денег наличными, а после, заподозрив неладное, остановил электронный перевод оставшейся суммы.
Мужчине предъявили обвинение в преступлении по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере").
Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
В Калининградской области в 2017 году зафиксировали похожий случай. Экс-сотрудника ДПС осудили за поддельную справку об аварии.
Клопс.Ru: последние новости
Медики установили причину смерти военного пенсионера, которого мать нашла с разбитой головой Иностранец заплатил калининградцу почти тысячу долларов за несуществующий янтарь Житель Советска нашёл свой квадроцикл на сайте объявлений через 9 лет после кражи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден виновник ЧП на МКС314
Россия бомбит Идлиб794
Захарченко убила Чебурашка76
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе109
В Сети узнали о тайной церемонии прощания с Кобзоном9
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение