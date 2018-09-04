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С экс-президента Армении взяли подписку о невыезде
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С экс-президента Армении взяли подписку о невыезде 

Газета.Ru + ещё 7 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Следователи избрали в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Спецследственной службы республики Марину Оганджанян.
26 июля Роберту Кочаряну были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца.
"Сегодня следователем принято решение применить в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде", — сказала пресс-секретарь, подробностей она не привела.
Ранее сообщалось, что Кочарян анонсировал свое возвращение в политику.
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