На Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

По его словам, суд учёл, что после задержания сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия в его крови алкоголя. Оказалось, что в момент стрельбы мужчина был нетрезв.

Орудия преступления — охотничий карабин и травматический пистолет — переданы следователям в качестве вещдоков для приобщения к делу.

Инцидент произошёл утром 2 сентября в Краснотурьинске. В ходе задержания стрелка был ранен сотрудник МВД.

Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Арест продлится до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских.