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На Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским
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На Урале суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: RT на русском
В Свердловской области суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, сообщает URA.RU.
«Решение было затяжным, поскольку рассматривались все поступившие материалы, характеризующие задержанного», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
По его словам, суд учёл, что после задержания сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия в его крови алкоголя. Оказалось, что в момент стрельбы мужчина был нетрезв.
Орудия преступления — охотничий карабин и травматический пистолет — переданы следователям в качестве вещдоков для приобщения к делу.
Инцидент произошёл утром 2 сентября в Краснотурьинске. В ходе задержания стрелка был ранен сотрудник МВД.
Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Арест продлится до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских.
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