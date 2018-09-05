Жители одной из улиц Воронежа не могут проехать к домам из-за ремонта дороги

Старое покрытие на улице Суворова сняли и раскопали ров глубиной в метр. Даже на внедорожнике проехать трудно — жители улицы Суворова еле добираются до своих домов. Всё дело в ремонте дороги — старое покрытие там сняли и раскопали ров глубиной почти метр. Теперь некоторые объезжают улицу стороной. Те же, у кого нет выбора — ставят машины, в том числе, на въезде. Впрочем, говорят сейчас ситуация стала лучше. Видимо, местные жители, успели накатать дорогу своими автомобилями. Ремонт идёт уже неделю. По словам подрядчиков, закончат его совсем скоро: — Ну, неделю, недели две, наверное. Сейчас должны песок завезти, всё выровнять. Потом щебень и асфальт.

Впрочем, ремонту дороги часть жителей всё же рады. То, что улица будет оживлённой, уверяют, не боятся — правда, если только тут появятся лежачие полицейские. Говорят, недовольные автомобилисты сами виноваты, потому что едут под знак «Дорожные работы». — Говорят, когда же это закончится, эта пыль надоела, и машины застревают — у каждого своё мнение, всё говорят недовольные. Мне лично нравится. И все окружающие тоже, — рассказала жительница улицы Суворова Нина Скопинцева. — Да, неудобства есть. Но месяц, 1,5, да сколько угодно. Зато будет потом нормальный удобный асфальт качественный. И будем жить хоть как нормальные люди. 2018 год, а мы всё живём как в деревне, — отметил житель улицы Суворова Александр Сурин.