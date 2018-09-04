Жителя Тахтамукайского района обвиняют в незаконном предпринимательстве

Прокуратура Тахтамукайского района проверила соблюдение экологического законодательства.

Проверкой выявлен факт несанкционированной свалки, эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью.

«Установлено, что юридическое лицо, эксплуатируя свалку, расположенную на выезде из пгт. Энем , осуществляло деятельность по сбору, размещению отходов I-IV классов опасности без лицензии на данный вид деятельности», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.

По заявлению прокуратуры района решением суда деятельность общества по обращению с отходами производства в отсутствие лицензии прекращена.

По материалам прокурорской проверки органом следствия в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В соответствии с санкцией указанной статьи уголовного кодекса виновному лицу грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.