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Жителя Тахтамукайского района обвиняют в незаконном предпринимательстве
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Жителя Тахтамукайского района обвиняют в незаконном предпринимательстве 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Тахтамукайского района проверила соблюдение экологического законодательства.
Проверкой выявлен факт несанкционированной свалки, эксплуатируемой обществом с ограниченной ответственностью.
«Установлено, что юридическое лицо, эксплуатируя свалку, расположенную на выезде из пгт. Энем, осуществляло деятельность по сбору, размещению отходов I-IV классов опасности без лицензии на данный вид деятельности», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
По заявлению прокуратуры района решением суда деятельность общества по обращению с отходами производства в отсутствие лицензии прекращена.
По материалам прокурорской проверки органом следствия в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
В соответствии с санкцией указанной статьи уголовного кодекса виновному лицу грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
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