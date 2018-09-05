Жители Владимира выберут лучшего участкового

Владимирцы примут участие в голосовании за «Народного участкового». Оно стартует 11 сентября.

Выбрать лучшего полицейского можно будет на официальном сайте администрации города. Еежегодный всероссийский конкурс проходит в три этапа. Первый уровень — муниципальный. Он продлится до 20 сентября. На портале также появится полная информация обо всех конкурсантах.

По результатам голосования лучший участковый Владимира выйдет на региональный уровень. Он пройдет с 7 по 16 октября. Победитель этого этапа примет участие в федеральном голосовании.