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Жители Владимира выберут лучшего участкового
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Жители Владимира выберут лучшего участкового 

АиФ Владимир + ещё 1 57 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Владимирцы примут участие в голосовании за «Народного участкового». Оно стартует 11 сентября.
Выбрать лучшего полицейского можно будет на официальном сайте администрации города. Еежегодный всероссийский конкурс проходит в три этапа. Первый уровень — муниципальный. Он продлится до 20 сентября. На портале также появится полная информация обо всех конкурсантах.
По результатам голосования лучший участковый Владимира выйдет на региональный уровень. Он пройдет с 7 по 16 октября. Победитель этого этапа примет участие в федеральном голосовании.
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