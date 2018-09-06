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Курские полицейские ищут пострадавших от действий преступного турагентства
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Курские полицейские ищут пострадавших от действий преступного турагентства 

Курские известия + ещё 1 8 часов назад
Фото: Курские известия
В производстве следователей находятся уголовные дела по фактам мошеннических действий, совершённых руководителем туристического агентства «ВЕЛЕСТУР»
Летом этого года женщину уже осудили за 12 преступлений и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако полицейские выявляют всё новых потерпевших.
— Обвиняемая получала от граждан оплату за туристическую поездку, однако никакого оформления не проводила, тратив крупные суммы по личному усмотрению. Когда потерпевшие к указанной дате не получали документы для выезда, она прерывала с ними связь или убеждала, что туроператор больше не имеет возможности выполнять свои условия. В каждом случае суммы за туры составляли от 50 до 140 тысяч рублей, — сообщила сотрудник пресс-службы областного УМВД Вилена Танделова.
Всех, кто пострадал от действий туристического агентства «ВЕЛЕСТУР» полицейские просят обращаться по телефону 36-66-62, номеру 8-908-121-24-42 или в любой территориальный отдел полиции.
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