Предприниматель, зарезавший бывшую любовницу в Аксае, предстанет перед судом

Девушку убили в апреле этого года

Прекращено следствие по делу об убийстве Марии Лыткиной, которую в Аксайском районе в апреле зарезал бывший любовник. Теперь местный предприниматель, подозреваемый в убийстве девушки, предстанет перед судом. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ростовской области. — В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе суда. 25-летняя жительница Аксая Мария Лыткина пропала 18 апреля. В день исчезновения она была на работе в местном салоне красоты. Она вышла из него и больше не вернулась. Судя по оставленным на рабочем месте вещам и сумке, девушка собиралась отлучиться не надолго. Позже стало известно, что в тот моменты к салону на своем автомобиле подъехал бывший любовник Лыткиной 32-летний Игорь (имя изменено — прим. ред.). Девушка села к нему в машину. С того момента Марию больше никто не видел. А 23 апреля Игоря уже задержали по подозрению в убийстве. Есть версия, что девушка требовала с бизнесмена деньги. В случае отказа обещала рассказать об их связи жене Игоря. В итоге предприниматель решил расправиться с Марией. Он вывез ее в лес и несколько раз ударил ножом. Окровавленное тело жертвы он оставил там же.