Жителя Аксайского района будут судить за убийство девушки 

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, 32-летнему мужчине инкриминируется ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Ранее сообщалось, что потерпевшая пропала 18 апреля 2018 года. Ее увез с улицы Красноармейской в Ростове-на-Дону белый автомобиль Toyota RAV-4 без номеров.
По версии следствия, обвиняемый под обманным предлогом пригласил девушку в машину, вывез в Аксайский район, где в ходе ссоры нанес ей 18 ножевых ранений, от которых та скончалась. Затем мужчина закопал тело и скрылся.