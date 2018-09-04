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В Опарино упавшее ружье застрелило женщину: возбуждено уголовное дело
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В Опарино упавшее ружье застрелило женщину: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тела женщины в поселке Опарино, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
2 сентября в одном из домов в поселке Опарино было обнаружено тело женщины, 1984 года рождения, с огнестрельным ранением в области живота.
По данному факту следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела с целью всестороннего изучения обстоятельств произошедшего.
«По предварительным данным, произошел самопроизвольный выстрел заряженного ружья, причинивший потерпевшей указанное ранение», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Один из местных жителей на условиях анонимности раскрыл «Первоисточнику» подробности трагедии. По его словам, муж погибшей в этот день чистил своё охотничье ружьё, а затем решил зарядить его.
После зарядки мужчина случайно уронил ружьё, которое от удара о пол самопроизвольно выстрелило и попало в супругу. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, выясняют обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Фото — 1istochnik.ru
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