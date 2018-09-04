В Опарино упавшее ружье застрелило женщину: возбуждено уголовное дело

2 сентября в одном из домов в поселке Опарино было обнаружено тело женщины, 1984 года рождения, с огнестрельным ранением в области живота.

По данному факту следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела с целью всестороннего изучения обстоятельств произошедшего.

«По предварительным данным, произошел самопроизвольный выстрел заряженного ружья, причинивший потерпевшей указанное ранение», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Один из местных жителей на условиях анонимности раскрыл «Первоисточнику» подробности трагедии. По его словам, муж погибшей в этот день чистил своё охотничье ружьё, а затем решил зарядить его.

После зарядки мужчина случайно уронил ружьё, которое от удара о пол самопроизвольно выстрелило и попало в супругу. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, выясняют обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Фото — 1istochnik.ru