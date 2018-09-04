Убийце московского полицейского грозит пожизненное

Убийце московского полицейского грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В ночь с воскресенья на понедельник 42-летний мужчина, остановленный для проверки документов, выстрелом в голову убил сотрудника полиции на московском метрополитене. Убийство произошло в подсобном помещении на станции «Курская».

Сегодня подозреваемому было предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Предусмотренное ею наказание подразумевает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного.

Кроме того, соответствующая статья Уголовного кодекса не исключает и смертную казнь за убийство правоохранителей, однако данный вид наказаний, как в 2009 году постановил Конституционный суд, не может применяться в России.

Накануне СМИ сообщили, что убийца полицейского объяснил свой поступок самообороной — якобы правоохранитель ему угрожал, а сам он защищался.