Мумия пенсионерки пять лет пролежала в квартире на юго-западе Москвы

В квартире на юго-западе столицы обнаружено мумифицированное тело пенсионерки, которое пролежало там пять лет. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне граждане сообщили в полицию о трупе на Нагорном бульваре, д. 11.

"В квартире указанного дома обнаружено мумифицированное тело хозяйки жилища 1946 г. рождения. На момент обнаружения пенсионерка была мертва около пяти лет", — сказал источник.

Тело пенсионерки доставили в морг для установления причины смерти. В Следственном комитете выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пенсионерка принесла мумию мужа на детскую площадку.