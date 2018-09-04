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Мумия пенсионерки пять лет пролежала в квартире
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Мумия пенсионерки пять лет пролежала в квартире на юго-западе Москвы 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В квартире на юго-западе столицы обнаружено мумифицированное тело пенсионерки, которое пролежало там пять лет. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне граждане сообщили в полицию о трупе на Нагорном бульваре, д. 11.
"В квартире указанного дома обнаружено мумифицированное тело хозяйки жилища 1946 г. рождения. На момент обнаружения пенсионерка была мертва около пяти лет", — сказал источник.
Тело пенсионерки доставили в морг для установления причины смерти. В Следственном комитете выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пенсионерка принесла мумию мужа на детскую площадку.
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