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Россиян ограбили на миллион долларов в Париже
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Россиян ограбили на миллион долларов в Париже 

Рамблер + ещё 4 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Трех российских туристов ограбили неподалеку от аэропорта Париж-Ле-Бурже. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.
Нападение произошло, когда туристы ехали в такси. Их автомобиль «протаранила» другая машина. Из нее вышли четыре человека в капюшонах, они вытащили из такси три чемодана и скрылись. Водитель такси и его пассажиры травм не получили.
В результате нападения россияне лишились ювелирных изделий и «роскошной» одежды. Сумму ущерба туристы оценили в полмиллиона-миллион долларов или 430-860 тысяч евро.
По данным ТАСС, россияне прибыли в парижский аэропорт из Ниццы. Агентство уточняет, что грабители также отобрали у них мобильные телефоны.
ТАСС отмечает, что аэропорт Ле Бурже обслуживает рейсы частных самолетов и авиакомпаний, услугами которых пользуются состоятельные туристы.
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