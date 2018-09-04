Россиян ограбили на миллион долларов в Париже

Трех российских туристов ограбили неподалеку от аэропорта Париж-Ле-Бурже. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

Нападение произошло, когда туристы ехали в такси. Их автомобиль «протаранила» другая машина. Из нее вышли четыре человека в капюшонах, они вытащили из такси три чемодана и скрылись. Водитель такси и его пассажиры травм не получили.

В результате нападения россияне лишились ювелирных изделий и «роскошной» одежды. Сумму ущерба туристы оценили в полмиллиона-миллион долларов или 430-860 тысяч евро.

По данным ТАСС, россияне прибыли в парижский аэропорт из Ниццы. Агентство уточняет, что грабители также отобрали у них мобильные телефоны.