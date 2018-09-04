В Петербурге у мужчины изъяли пулемет времен ВОВ

В Петербурге полицейские изъяли у мужчины из гаража пулемет времен ВОВ

Полицейские изъяли у жителя Санкт-Петербурга пулемет времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Оружие было обнаружено в гараже, принадлежащем 34-летнему жителю северной столицы. "В ходе обыска в гараже, принадлежащем 34-летнему гражданину, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пулемет. Согласно справке из Экспертно-криминалистического центра ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъятое оружие времен Великой Отечественной войны пригодно для стрельбы", — говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение оружия и боеприпасов". Он находится под подпиской о невыезде.