Ещё
В Петербурге у мужчины изъяли пулемет времен ВОВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге полицейские изъяли у мужчины из гаража пулемет времен ВОВ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские изъяли у жителя Санкт-Петербурга пулемет времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Оружие было обнаружено в гараже, принадлежащем 34-летнему жителю северной столицы.
"В ходе обыска в гараже, принадлежащем 34-летнему гражданину, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пулемет. Согласно справке из Экспертно-криминалистического центра ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъятое оружие времен Великой Отечественной войны пригодно для стрельбы", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение оружия и боеприпасов". Он находится под подпиской о невыезде.
Последние новости
Как западные СМИ отреагировали на убийство Захарченко "Нарушен устав": что могло привести к гибели полицейского в метро Граждане Грузии рассказали об отношении к России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко475
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Пока вы спали: Эстония отмыла «русские» миллиарды8
Прилепин назвал убийц Захарченко359
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление505
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение