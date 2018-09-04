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Подозреваемому в убийстве полицейского грозит пожизненное заключение
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Подозреваемому в убийстве полицейского грозит пожизненное заключение 

ТВ Центр 48 минут назад
Фото: ТВ Центр
Следственный комитет предъявил обвинение по делу об убийстве столичного полицейского 42-летнему Нурлану Муратову, сообщает "Интерфакс".
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.
Назначены физико— химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы.
ЧП произошло в ночь на понедельник на станции метро «Курская». 42-летний Нурлан Муратов нанес сотруднику правоохранительных органов смертельное ранение из огнестрельного оружия. И скрылся с места преступления. В этот же день он был пойман и задержан. Свою вину в убийстве мужчина отрицает.
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