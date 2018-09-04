Подозреваемому в убийстве полицейского грозит пожизненное заключение

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ")", — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Назначены физико— химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы.

ЧП произошло в ночь на понедельник на станции метро «Курская». 42-летний Нурлан Муратов нанес сотруднику правоохранительных органов смертельное ранение из огнестрельного оружия. И скрылся с места преступления. В этот же день он был пойман и задержан. Свою вину в убийстве мужчина отрицает.