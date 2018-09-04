Калининградец установил на автомобиль чужой номер, чтобы украсть бензин с заправки

23-летний безработный калининградец похитил около 65 литров бензина на заправке в Светлом. Перед этим он установил на свой автомобиль номерные знаки, похищенные с другого транспортного средства, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Злоумышленник залил полный бак автомобиля и скрылся с места происшествия, не расплатившись. Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские проверили регистрационные знаки его транспортного средства, выяснилось, что они выдавались на автомобиль другого цвета и иной марки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. Молодой человек рассказал, что номерные знаки поменял, чтобы запутать следы и уйти от уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабёж"). Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ранее в Гурьевском районе водитель Porsche Сayenne заправил автомобиль 95 литрами дизтоплива и уехал с АЗС, не расплатившись.