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Трое человек погибли при стрельбе в американском штате Миссисипи
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Трое человек погибли при стрельбе в американском штате Миссисипи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 3 сентября /Синьхуа/ — Трое человек погибли в результате стрельбы, вспыхнувшей во время домашней ссоры в воскресенье в штате Миссисипи на юге США.
Инцидент произошел в городе Брукхэйвен на юго-западе штата. Местные правоохранительные органы сообщили СМИ, что вчера во второй половине дня в полицию поступила информация о выстрелах в одном из домов. Прибывшие на место стрельбы полицейские обнаружили убитыми двоих мужчин и одну женщину.
По итогам предварительного расследования, жертвами стрельбы стали мужчина, его жена и тесть. Мужчину подозревают в том, что он застрелил членов семьи и покончил с собой.
Ведется расследование обстоятельств дела. —0—
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