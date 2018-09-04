Трое человек погибли при стрельбе в американском штате Миссисипи

Вашингтон, 3 сентября / Синьхуа / — Трое человек погибли в результате стрельбы, вспыхнувшей во время домашней ссоры в воскресенье в штате Миссисипи на юге США

Инцидент произошел в городе Брукхэйвен на юго-западе штата. Местные правоохранительные органы сообщили СМИ, что вчера во второй половине дня в полицию поступила информация о выстрелах в одном из домов. Прибывшие на место стрельбы полицейские обнаружили убитыми двоих мужчин и одну женщину.

По итогам предварительного расследования, жертвами стрельбы стали мужчина, его жена и тесть. Мужчину подозревают в том, что он застрелил членов семьи и покончил с собой.

Ведется расследование обстоятельств дела. —0—