Убийцу полицейского поймали на лжи

Появилось видеодоказательство лжи убийцы полицейского

В Сети опубликовано видео с камер наблюдения со станции метро Курская, на котором видно, что полицейский Андрей Райский зашел в служебный туалет вместе с Нурланом Мурадовым.

Напомним, Нурлан Мурадов задержан по подозрению в убийстве Райского. На допросе он утверждал, что полицейский зашел в служебное помещение один, после чего послышался выстрел.

Андрей Райский был убит в ночь на понедельник на станции метро Курская в Москве. По версии следствия, убийца напал на полицейского в служебном туалете, отобрал пистолет, выстрелил в голову и покинул место преступления на поезде.