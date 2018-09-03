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Убийцу полицейского поймали на лжи
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Появилось видеодоказательство лжи убийцы полицейского 

Рамблер 50 минут назад
В Сети опубликовано видео с камер наблюдения со станции метро Курская, на котором видно, что полицейский Андрей Райский зашел в служебный туалет вместе с Нурланом Мурадовым.
Напомним, Нурлан Мурадов задержан по подозрению в убийстве Райского. На допросе он утверждал, что полицейский зашел в служебное помещение один, после чего послышался выстрел.
>> Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление
Андрей Райский был убит в ночь на понедельник на станции метро Курская в Москве. По версии следствия, убийца напал на полицейского в служебном туалете, отобрал пистолет, выстрелил в голову и покинул место преступления на поезде.
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