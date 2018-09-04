Ещё
Тюремщик ножом пригвоздил заключенного к столу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюремщик ножом пригвоздил заключенного к кухонному столу 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Фото: mari.sledcom.ru
В Марий Эл завершено расследование уголовного дела 27-летнего младшего инспектора исправительной колонии №5, который ударил заключенного ножом. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
По данным следствия, утром 25 декабря 2017 года сотрудник колонии застал осужденного, который должен был убирать снег на территории, в помещении для приема пищи. В ходе разговора он нанес нарушителю удар ножом по кисти левой руки. На фотографии следственного эксперимента показано, что руку заключенного пригвоздили к столу.
С целью изобличения виновного проведено шесть судебно-медицинских экспертиз, три психофизиологических исследования, допрошено 16 свидетелей.
Сотруднику колонии вменяется превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море314
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна287
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко562
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса52
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ117
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение