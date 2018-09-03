Двое немецких туристов подверглись нападению на Балеарских островах 

В ночь на понедельник на улице курортного поселения Плая-де-Пальма произошел конфликт между подозреваемым арабского происхождения и двумя туристами, прибывшими из Германии на Балеарские острова для отдыха. В ходе стычки злоумышленник нанес немцам удары ножом, сообщает агентство Europa Press. Чтобы обезвредить нападавшего, прибывшие к месту инцидента сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, после чего фигурант получил огнестрельное ранение в ногу.
По факту причинения вреда здоровью правоохранителями проводится проверка. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.