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Двое немецких туристов подверглись нападению на Балеарских островах
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Двое немецких туристов подверглись нападению на Балеарских островах 

Национальный Туристический Союз 3 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
В ночь на понедельник на улице курортного поселения Плая-де-Пальма произошел конфликт между подозреваемым арабского происхождения и двумя туристами, прибывшими из Германии на Балеарские острова для отдыха. В ходе стычки злоумышленник нанес немцам удары ножом, сообщает агентство Europa Press. Чтобы обезвредить нападавшего, прибывшие к месту инцидента сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, после чего фигурант получил огнестрельное ранение в ногу.
По факту причинения вреда здоровью правоохранителями проводится проверка. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
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