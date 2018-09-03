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СМИ выяснили, что «киллер № 1» в России платил миллионы евро СК
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СМИ выяснили, что «киллер № 1» в России платил миллионы евро СК 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Стало известно, что экстрадированный в Россию Аслан Гагиев (Джако), которого обвинили в создании преступной группировки, убившей 60 человек, платил деньги сотрудникам Следственного комитета России за оказание покровительства.
Отметим, что эпизоды жизни Гагиева описаны в расследовании «Новой газеты». В издании уточнили, что он принимал участие в освобождении заложников в школе Беслана, а также воевал на стороне Южной Осетии в войне с Грузией. В Осетии его называли Большой Брат. Преступное сообщество было создано в 2004 году. Банда орудовала в течение девяти лет. При этом в группировку входили жители Северной Осетии — Алании, а также сотрудники правоохранительных органов (офицеры спецназа, уголовного розыска и контрразведки). Кроме того, по информации издания, банда была связана с высокопоставленными чиновниками. Среди них: представители высшего руководства Северной Осетии.
Кроме того, «Новая газета» уточнила, что Гагиев платил высокопоставленным сотрудникам СКР крупные суммы за покровительство. «Я платил ежемесячно 1,2 миллиона евро из своего общества в Следственный комитет», — приводит слова Гагиева издание. Также он объяснил, что уголовное преследование началось только после того, как в какой-то момент деньги, которые он якобы передавал в СК, перестали доходить до главного адресата. Об этом лидер банды рассказал в ходе судебного заседания, где рассматривался вопрос об экстрадиции. Стоит отметить, что об экстрадиции Гагиева стало известно 20 июня текущего года. Он был задержан в Вене в январе 2015 года.
По информации следствия, в преступную группировку входили более 50 человек. Жертвами стали 60 человек из Московской области и Северной Осетии. В их числе: правоохранители, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие.
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