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СК возбудил дело после нападения неизвестного с ножом на девушку и ее изнасилования в ТиНАО
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СК возбудил дело после нападения неизвестного с ножом на девушку и ее изнасилования в ТиНАО 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Следствие возбудило уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении девушки в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное с угрозой убийством») и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению указанного преступления», — рассказала Ю. Иванова.
По данным следствия, 2 сентября неизвестный вблизи дома в пос. Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское нанес ранее незнакомой девушке 1995 г. рождения не менее одного удара ножом в шею, после чего изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Сейчас девушке уже оказана медпомощь, и она отпущена домой.
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