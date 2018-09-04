В Оренбурге полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП на ул. Котова

Сотрудники полиции просят оренбуржцев помочь с поисками виновника ДТП, в котором пострадал пешеход.

Как сообщает МУ МВД «Оренбургское», дома 69 по улице Котова, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 19-летнего юношу. Пострадавший получил оскольчатый перелом верхней трети обоих костей правой голени со смещением, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Молодой человек находится в больнице.

Всем, кто владеет информацией о ДТП, нужно обратиться по телефонам: 79-00-96, 89228443467.