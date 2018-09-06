А был ли волк? Оренбуржцы обеспокоены сообщениями о зверях на кладбище

На неделе в социальных сетях появилась информация о том, что в Оренбурге в районе кладбищенского комплекса «Степной» появились волки.

Как сообщает один из пользователей Интернетом, жертвами лесных хищников уже стали 10 собак. Автор поста просит оренбуржцев не приходить в темное время суток на кладбище. По словам сотрудником комплекса «Степное», они волков не видели, но слышали звуки драки между животными.

Начальник отдела животного мира ГБУ «Оренбургохотводбиоресурс» Владимир Сычев рассказал журналистам Вестимара.ру, что вблизи Оренбурга волки не могут находиться:

«Мы проводим ежегодные мониторинги. Пик активности волков — в январе и феврале. Они приходят из Казахстана и Башкирии, их привлекают копытные животные. Эти волки сразу попадают на учет. Всего у нас 23 волка на данный момент. Это во всей области!».

Как заявил Владимир Сычев, летом волки таятся в укромных местах и растят потомство, а вот дикие собаки ничего не боятся.