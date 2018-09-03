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Суд вынесет приговор мужчине, изнасиловавшему девочку в Крымском районе
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Суд вынесет приговор мужчине, изнасиловавшему девочку в Крымском районе 

АиФ — Юг + ещё 2 52 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
38-летний житель Краснодарского края обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней дочери сожительницы, ее изнасиловании, а также угрозе убийством, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что мужчина жил вместе с девочкой, ее матерью и еще двумя общими с женщиной детьми. С сентября 2017 года по май 2018 года, пока матери не было дома, он периодически издевался над школьницей. 16 мая между пьяным обвиняемым и девочкой возник конфликт, он стал угрожать топором.
Девочка испугалась и рассказала об этом своей учительнице, которая обратилась с заявлением в полицию.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Крымский районный суд для рассмотрения по существу», — комментирует пресс-служба СКР.
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