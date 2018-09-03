Убили и изнасиловали: тело 23-летней ростовчанки обнаружили рядом с монастырем

Ростовчанке было всего 23 года

Тело пропавшей накануне Марии Перебейнос было обнаружено в зарослях камышей, неподалеку от Свято-Иверского женского монастыря. Как сообщил 161.ru источник в правоохранительных органах, преступник перерезал девушке горло. Перед убийством злоумышленник изнасиловал жертву.

— Ее тело уже начало разлагаться. Скорее всего, злоумышленник сразу убил несчастную, — рассказал источник. — Кстати, ориентировка на мужчину, которого якобы подозревают в убийстве ростовчанки, распространенная в Сети, не соответствует действительности.

В донском главке МВД России информацию о гибели пропавшей ростовчанки подтвердили.

— Девушку действительно нашли мертвой. В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление задержания подозреваемого, — рассказали корреспонденту 161.ru в ГУМВД России по Ростовской области.

Ростовчанка Мария Перебейнос пропала во время пробежки. Девушка отправилась в рощу, но так и не вернулась. В день пропажи девушка написала соседке, которая должна была приехать из отпуска, что вернется через 20 минут. Они планировали встретиться, однако этого не произошло.