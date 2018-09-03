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Убили и изнасиловали: тело 23-летней ростовчанки обнаружили рядом с монастырем
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Убили и изнасиловали: тело 23-летней ростовчанки обнаружили рядом с монастырем 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовчанке было всего 23 года
Тело пропавшей накануне Марии Перебейнос было обнаружено в зарослях камышей, неподалеку от Свято-Иверского женского монастыря. Как сообщил 161.ru источник в правоохранительных органах, преступник перерезал девушке горло. Перед убийством злоумышленник изнасиловал жертву.
— Ее тело уже начало разлагаться. Скорее всего, злоумышленник сразу убил несчастную, — рассказал источник. — Кстати, ориентировка на мужчину, которого якобы подозревают в убийстве ростовчанки, распространенная в Сети, не соответствует действительности.
В донском главке МВД России информацию о гибели пропавшей ростовчанки подтвердили.
— Девушку действительно нашли мертвой. В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление задержания подозреваемого, — рассказали корреспонденту 161.ru в ГУМВД России по Ростовской области.
Ростовчанка Мария Перебейнос пропала во время пробежки. Девушка отправилась в рощу, но так и не вернулась. В день пропажи девушка написала соседке, которая должна была приехать из отпуска, что вернется через 20 минут. Они планировали встретиться, однако этого не произошло.
В Следкоме по Ростовской области оперативный комментарий не удалось.
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