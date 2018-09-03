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В Краснодарском крае отчим изнасиловал падчерицу и угрожал ей топором
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В Краснодарском крае отчим изнасиловал падчерицу и угрожал ей топором 

Новая Кубань + ещё 2 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 сентября — Новая Кубань. События разворачивались в Крымском районе.
38-летний мужчина сожительствовал с женщиной. У них было двое общих детей, также он воспитывал падчерицу.
По версии следствия 12-летнюю дочь своей сожительницы он насиловал неоднократно. Все происходило в те моменты, когда мать девочки отсутствовала дома в период с сентября 2017 года по май 2018 года.
16 мая мужчина был пьян. Между ним и девочкой возник конфликт. Тогда он взял топор и угрожал ей убийством.
— В силу боязни девочка о произошедшем никому не сообщала и лишь спустя время рассказала о произошедшем своей учительнице, которая обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. — Уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбудили по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ), ее изнасилования (п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ), а также угроз убийством (ч.1 ст.119 УК РФ).
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