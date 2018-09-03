В Краснодарском крае отчим изнасиловал падчерицу и угрожал ей топором

Краснодар . 3 сентября — Новая Кубань. События разворачивались в Крымском районе.

38-летний мужчина сожительствовал с женщиной. У них было двое общих детей, также он воспитывал падчерицу.

По версии следствия 12-летнюю дочь своей сожительницы он насиловал неоднократно. Все происходило в те моменты, когда мать девочки отсутствовала дома в период с сентября 2017 года по май 2018 года.

16 мая мужчина был пьян. Между ним и девочкой возник конфликт. Тогда он взял топор и угрожал ей убийством.

— В силу боязни девочка о произошедшем никому не сообщала и лишь спустя время рассказала о произошедшем своей учительнице, которая обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы . — Уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ), ее изнасилования (п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ), а также угроз убийством (ч.1 ст.119 УК РФ).