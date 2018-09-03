Насильник ранил ножом девушки в Новой Москве

Молодая жительница поселка Шишкин Лес Троицкого административного округа Москвы стала жертвой изнасилования со стороны неизвестного мужчины. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах столицы, злоумышленник поджидал девушку около подъезда ночью в минувшее воскресенье, 2 сентября.

Чтобы жертва не оказывала сопротивления, насильник ножом ударил ее в шею.

Раненую девушку госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас полиция ищет насильника.