Ещё
Насильник ранил ножом девушки в Новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Насильник ранил ножом девушки в Новой Москве 

360tv.ru 1 час назад
Молодая жительница поселка Шишкин Лес Троицкого административного округа Москвы стала жертвой изнасилования со стороны неизвестного мужчины. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах столицы, злоумышленник поджидал девушку около подъезда ночью в минувшее воскресенье, 2 сентября.
Чтобы жертва не оказывала сопротивления, насильник ножом ударил ее в шею.
Раненую девушку госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас полиция ищет насильника.
360tv.ru: последние новости
Третьего подростка из банды АУЕ задержали в Петербурге СК намерен привлечь к уголовной ответственности за инъекции наркоманам Убитый на «Курской» полицейский хотел перевестись поближе к семье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам не дают покоя двойники Путина171
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы180
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко242
Из поминок по Кобзону устроили праздник358
Ротару истекла кровью во время операции1
Видео
03:26
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
12:22
Максаковой приписывают роман с миллионером
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение