Ещё
Изрезанный житель Охи выпал из окна четвертого этажа и погиб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изрезанный житель Охи выпал из окна четвертого этажа и погиб 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Охи в Сахалинской области скончался в больнице, куда поступил с колото-резаными ранами. При этом мужчина упал с четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области.
41-летний мужчина с колото-резаными ранами в области груди умер в районной больнице Охи. Соответствующее сообщение поступило в следственный отдел города. Также установлено, что пострадавший выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома на Советской улице.
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам убийства. Проводится следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
360tv.ru: последние новости
Третьего подростка из банды АУЕ задержали в Петербурге СК намерен привлечь к уголовной ответственности за инъекции наркоманам Экс‐чиновник рязанского управления МЧС пойдет под суд за мошенничество с квартирой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы98
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Из поминок по Кобзону устроили праздник575
Обнаженные среди пустыни9
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко876
Видео
03:26
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
Соловьев вспомнил о кошмарах
Образование Общество
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение