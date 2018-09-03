Изрезанный житель Охи выпал из окна четвертого этажа и погиб

Житель Охи в Сахалинской области скончался в больнице, куда поступил с колото-резаными ранами. При этом мужчина упал с четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области.

41-летний мужчина с колото-резаными ранами в области груди умер в районной больнице Охи. Соответствующее сообщение поступило в следственный отдел города. Также установлено, что пострадавший выпал из окна квартиры на четвертом этаже дома на Советской улице.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам убийства. Проводится следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.